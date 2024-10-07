«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции по футболу

«Пари Сен-Жермен» в седьмом туре французского чемпионата завершил вничью матч с «Ниццей». Об этом пишет РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 1:1: Али Абди отличился за «Ниццу» (39-я минута), Нуну Мендеш – за «ПСЖ» (52-я минута). Вратарь сборной России Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.

«ПСЖ» не проигрывал с самого начала этого сезона и занимает вторую строчку с 17 очками, «Ницца» – девятая с 9 очками. В ближайшем туре «ПСЖ» 19 октября сыграет со «Страсбуром», а «Ницца» 20 октября – с «Нантом».