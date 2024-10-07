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«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции по футболу

07 октября 2024 08:55
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«Пари Сен-Жермен» в седьмом туре французского чемпионата завершил вничью матч с «Ниццей». Об этом пишет РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 1:1: Али Абди отличился за «Ниццу» (39-я минута), Нуну Мендеш – за «ПСЖ» (52-я минута). Вратарь сборной России Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных.

«ПСЖ» не проигрывал с самого начала этого сезона и занимает вторую строчку с 17 очками, «Ницца» – девятая с 9 очками. В ближайшем туре «ПСЖ» 19 октября сыграет со «Страсбуром», а «Ницца» 20 октября – с «Нантом».

# Футбол

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