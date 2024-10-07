Минское «Динамо» потерпело первое поражение в КХЛ

Накануне «зубры» уступили аутсайдеру Западной конференции, «Сочи». Поражение не совсем логично, минчане владели большим игровым преимуществом и по броскам превзошли соперника почти в четыре раза. После этого матча «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции.