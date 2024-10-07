Прямой эфир

Минское «Динамо» потерпело первое поражение в КХЛ

07 октября 2024 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» неудачно начало выездную серию матчей в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» потерпело первое поражение в КХЛ-1

Накануне «зубры» уступили аутсайдеру Западной конференции, «Сочи». Поражение не совсем логично, минчане владели большим игровым преимуществом и по броскам превзошли соперника почти в четыре раза. После этого матча «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Минск» одолел «Шахтёр» на ЧБ по футболу
07 октября 2024 12:02

«Динамо-Минск» одолел «Шахтёр» на ЧБ по футболу

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции по футболу
07 октября 2024 08:55

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции по футболу

Как попал в спорт и на какие старты могут рассчитывать легкоатлеты – пообщались с Иваном Тихоном
06 октября 2024 18:42

Как попал в спорт и на какие старты могут рассчитывать легкоатлеты – пообщались с Иваном Тихоном