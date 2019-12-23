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Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка

23 декабря 2019 16:51
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Новости Беларуси. В «Стайках» 22 декабря состоялся чемпионат Беларуси по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-1

Турнир стал заключительным для спортсменов в 2019 году. Кроме титула сильнейшего, спортсмены также боролись за право представлять Беларусь на чемпионате Европы-2020 в Молдове.

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-4

Вахтанг Сохадзе, председатель ОО «Белорусская федерация грэпплинга»:
Более 50 участников. Но стоит отметить, что турнир у нас проходит только во взрослом дивизионе, соответственно, юношей, молодежи или детей у нас нет. Поэтому немного усеченный формат. Но у нас есть два дивизиона – это любители (до двух лет занятий грэпплингом) и профессионалы (ребята, которые уже длительное время занимаются либо грэпплингом, либо другими видами борьбы).

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-7

Кроме основных боев зрителей также ждала суперсхватка, первая в своем виде в Беларуси. На ковре сошлись борец греко-римского стиля Марсель Сычев и представитель бразильского джиу-джитсу Андрей Сакович. Последний стал победителем.

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-10

Марсель Сычев, борец греко-римского стиля:
Тренировки у меня проходили по два часа в течение месяца. Я очень сильно к этому готовился и приложил максимально усилий.

Так как я буду выступать скоро по смешанным единоборствам, мне мой тренер, Константин Михайлович Маханьков, сказал, что надо себя попробовать в новом виде спорта, в грэпплинге, так как эти навыки пригодятся мне потом в боях. Поэтому я согласился и сказал: «Давайте хорошо подготовимся и попробуем».

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-13

Андрей Сакович, представитель бразильского джиу-джитсу:
Это очень круто. Я всегда рад выступить, побороться. Это часть моей жизни, которую я очень люблю. Хоть я и отложил немного кимоно, но решил вернуться, чтобы побороться.

У меня чуть меньше подготовки, потому что я не форсирую события. Если у тебя был перерыв в борьбе, скажем так, то травмы дают о себе знать. Поэтому я спокойненько, аккуратненько – не по два часа в день, но тоже достаточно – тренировался.

Более 50 участников. В «Стайках» прошли чемпионат по грэпплингу и суперсхватка-16

# Борьба # Вахтанг Сохадзе # Марсель Сычев # Андрей Сакович # Фотофакт

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