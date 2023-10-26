Женская хоккейная лига появится в Беларуси

Всемирный день женского хоккея сделал свое дело. В нашей стране пройдет первый чемпионат, называться он будет Женская лига, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт запланирован на понедельник. Соревноваться барышни будут на столичной «Олимпик-Арене». Формат очень необычен. Регулярный сезон вместит четыре игровых недели. По одной осенью и зимой. Весной состоятся две сессии. Каждая из дружин проведет за одну семидневку четыре противостояния. Всего получится 16 матчей в сезоне, а затем состоится финал.

Андрей Башко, генеральный секретарь ФХБ:

Создание первенства для женских команд – это очередной шаг для увеличения объема игровой практики для девочек. Играть в детском первенстве хорошо, но девочкам нужно играть между собой. Все-таки мужской хоккей отличается от женского. Сейчас участие принимают объединенные команды регионов, но в ближайшем будущем могут появиться команды областей.