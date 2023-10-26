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Сборная Беларуси по футболу поднялась сразу на 5 позиций в рейтинге FIFA

26 октября 2023 14:04
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Сборная Беларуси по футболу смогла подняться на сотое место в обновленном рейтинге FIFA. У «белокрылых» получилось улучшить предыдущий результат сразу на пять позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу поднялась сразу на 5 позиций в рейтинге FIFA-1

Такого результата удалось добиться благодаря последним двум поединкам квалификации чемпионата Европы. Напомним, тогда наши спортсмены сыграли вничью против Румынии – 0:0. И разошлись миром с командой Швейцарии – 3:3. Последние две игры отборочного этапа белорусы проведут в ноябре. Сыграем против дружин Андорры и Косово. Отметим, отечественные футболисты уже потеряли шансы на выход из группы.

# Футбол # Фотофакт

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