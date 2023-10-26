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Игроки «Динамо-Шинник» на выезде крупно обыграли команду «Капитан» в матче МХЛ

26 октября 2023 11:57
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Продолжаются матчи регулярного сезона МХЛ. Накануне «Динамо-Шинник» на выезде уверенно обыграл команду «Капитан», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игроки «Динамо-Шинник» на выезде крупно обыграли команду «Капитан» в матче МХЛ-1

Открыли счет именно наши парни уже на четвертой минуте. А далее их преимущество только росло. При этом свои ворота земляки смогли сохранить на замке. Итоговый счет – 4:0 в пользу белорусов. Отметим, Мирослав Михалев записал в свой актив три результативных балла. Он отметился одним взятием ворот и двумя ассистами.

# Хоккей # Фотофакт

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