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Две белоруски сразятся в медальных поединках на молодёжном ЧМ по борьбе в Албании

26 октября 2023 14:04
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В Албании продолжается молодежный чемпионат мира по борьбе. Свои поединки в утренней сессии провели в том числе и пять наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две белоруски сразятся в медальных поединках на молодёжном ЧМ по борьбе в Албании-1

Лучший результат продемонстрировали Алеся Гетманова и Виктория Радькова. Им удалось пробиться в четвертьфиналы своих весовых категорий. Однако на этой стадии обе спортсменки не смогли одолеть своих соперниц. Отметим, сегодня вечером пройдет две медальных схватки с участием белорусок. Наша Алина Шевчук, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, вышла в финал планетарного форума и уже гарантировала себе как минимум серебро. А Арина Мартынова поборется за бронзовую награду в категории до 55 килограммов. Оба поединка состоятся вечером.

# Борьба # Фотофакт

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