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Женская байдарка-четверка выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио

20 августа 2016 13:14
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Новости Беларуси. Восьмая медаль в копилке Беларуси! Женская байдарка-четверка выиграла бронзу на дистанции 500 метров. Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Марина Литвинчук показали время 1:16,619.

Серебро досталось представительницам Германии (1:15,094), золотая медаль «уплыла» в Венгрию (1:14,193).

Женская байдарка-четверка выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио-1

Странная история с отстранением от Олимпиады белорусской мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ заметно сократила шансы Беларуси на медали в этом, самом «прибыльном» для страны виде спорта. Однако женская команда в обойме – и она не подвела!

Наша женская байдарка-четверка – бронзовые призеры Олимпиады-2012 в Лондоне. С тех пор, правда, произошла одна замена: Маргарита Махнева вот уже три года занимает место Ирины Помеловой.

Нынешний состав экипажа почти на всех топ-турнирах олимпийского межсезонья занимал призовые места. Причем на ЧМ-2015 взяли золото, а на недавнем ЧЕ-2016 в Москве – серебро.

Женская байдарка-четверка выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио-4

8 медалей Беларуси в Рио:

1 золото (Владислав Гончаров, прыжки на батуте),
4 серебра (Мария Мамошук, борьба женская; Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика; Иван Тихон, метание молота),
3 бронзы (Александра Герасименя, плавание; Джавид Гамзатов, борьба греко-римская; Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Марина Литвинчук, байдарка-четверка).

# Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Маргарита Махнева # Олимпиада 2016 # Надежда Лепешко

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