Женская байдарка-четверка выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио

Странная история с отстранением от Олимпиады белорусской мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ заметно сократила шансы Беларуси на медали в этом, самом «прибыльном» для страны виде спорта. Однако женская команда в обойме – и она не подвела!

Наша женская байдарка-четверка – бронзовые призеры Олимпиады-2012 в Лондоне. С тех пор, правда, произошла одна замена: Маргарита Махнева вот уже три года занимает место Ирины Помеловой.

Нынешний состав экипажа почти на всех топ-турнирах олимпийского межсезонья занимал призовые места. Причем на ЧМ-2015 взяли золото, а на недавнем ЧЕ-2016 в Москве – серебро.