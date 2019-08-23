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Динара Алимбекова о результатах ЧМ по летнему биатлону: «Пока не настолько сильна, как хотелось бы»

23 августа 2019 20:50
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Новости Беларуси. В «Раубичах» стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динара Алимбекова о результатах ЧМ по летнему биатлону: «Пока не настолько сильна, как хотелось бы»-1

Динара Алимбекова, участница чемпионата мира по летнему биатлону:
Я не сильно расстроилась четвертому месту, все-таки боролась. Значит, еще пока не настолько сильна, как хотелось бы. Немножко расстроилась из-за своей лежки, все-таки на штрафной круг не нужно было уходить – тогда могла бы уже побороться и зацепиться. Но что случилось, то случилось.

На ЧМ по летнему биатлону в Раубичах прошёл отборочный этап: кто идёт дальше

# Чемпионат мира по биатлону # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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