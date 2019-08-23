Динара Алимбекова о результатах ЧМ по летнему биатлону: «Пока не настолько сильна, как хотелось бы»

Динара Алимбекова, участница чемпионата мира по летнему биатлону:

Я не сильно расстроилась четвертому месту, все-таки боролась. Значит, еще пока не настолько сильна, как хотелось бы. Немножко расстроилась из-за своей лежки, все-таки на штрафной круг не нужно было уходить – тогда могла бы уже побороться и зацепиться. Но что случилось, то случилось.

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