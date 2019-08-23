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Завоёвано золото! Как проходит первый день ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

23 августа 2019 14:27
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Новости Беларуси. Беларусь принимает чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт первенству дан 23 августа в Раубичах. В соревнованиях примут участие свыше 250 биатлонистов из 26 стран. На старт выйдут и юниоры. В гуще событий работает наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

Завоёвано золото! Как проходит первый день ЧМ по летнему биатлону в Раубичах -1

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Раубичи снова в центре внимания. У нас есть первая медаль летнего чемпионата мира по биатлону. Наш юниор Никита Лобастов в суперспринте завоевал золото.

К сожалению, у девчонок не все получилось, но впереди еще два дня стартов.

Летний чемпионат мира проходит у нас уже во второй раз. Первые соревнования подобного рода состоялись еще в 1999 году. В этот раз к нам приехали более 250 атлетов из 26 стран. Сегодня спортсмены состязаются в такой дисциплине, как суперспринт – очень скоростная, динамичная гонка. Дистанция у юниоров и взрослых отличается, а вот количество огневых рубежей одинаковое – их четыре.

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Завоёвано золото! Как проходит первый день ЧМ по летнему биатлону в Раубичах -4

Завоёвано золото! Как проходит первый день ЧМ по летнему биатлону в Раубичах -6

# Чемпионат мира по биатлону # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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