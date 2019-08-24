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«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне

24 августа 2019 11:38
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Новости Беларуси. «Двигайся! Изучай! Открывай!» Под таким девизом проходит Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне-1

Настоящий спортивный городок расположился в центре Минска на базе комплекса «Олимпийский». Праздник еще до начала официального открытия собрал много гостей.

«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне-4

Виктор Лукашенко, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси:
Вы знаете, очень хотелось, конечно, чтобы людей было много, чтобы праздник этот состоялся массово. Но что будет столько людей, наверное, все-таки для меня тоже было немножко удивительно. Тем это и хорошо.

«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне-7

Значит, людей действительно эти мероприятия интересуют, и наша задача – сделать более насыщенным, более интересным, разнообразным. Ну и постоянным. Это уже добрая традиция у нас.

«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне-10

Уникальная возможность ощутить себя настоящим спортсменом. Здесь представлены практически все виды спорта, в которых можно себя попробовать, получив мастер класс от чемпионов. Футбол, фигурное катание, хоккей, самбо, волейбол – всего 45 площадок.

«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне-13

Прекрасная возможность для родителей помочь ребенку определиться, каким видом спорта он хочет заниматься. Тренеры подсказывают, к каким видам есть способности, и проводят набор в секции.

# Фестиваль # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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