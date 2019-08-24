«Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне

Новости Беларуси. «Двигайся! Изучай! Открывай!» Под таким девизом проходит Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий спортивный городок расположился в центре Минска на базе комплекса «Олимпийский». Праздник еще до начала официального открытия собрал много гостей.

Виктор Лукашенко, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси:

Вы знаете, очень хотелось, конечно, чтобы людей было много, чтобы праздник этот состоялся массово. Но что будет столько людей, наверное, все-таки для меня тоже было немножко удивительно. Тем это и хорошо.

Значит, людей действительно эти мероприятия интересуют, и наша задача – сделать более насыщенным, более интересным, разнообразным. Ну и постоянным. Это уже добрая традиция у нас.

Уникальная возможность ощутить себя настоящим спортсменом. Здесь представлены практически все виды спорта, в которых можно себя попробовать, получив мастер класс от чемпионов. Футбол, фигурное катание, хоккей, самбо, волейбол – всего 45 площадок.