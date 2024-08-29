Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграла товарищеский матч против команды России U17

Юниорская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, провела первый из трех товарищеских матчей против команды России U17. Порадовать болельщиков наши парни не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юниорская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, провела первый из трех товарищеских матчей против команды России U17. Порадовать болельщиков наши парни не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча на «Чижовка-Арене» проходила под диктовку гостей. Уже в первом периоде Сергей Скворцов и Семен Белогуров сделали преимущество россиян комфортным. Во втором игровом отрезке сборная России забросила еще две шайбы. 30 августа соперники встретятся вновь, а завершится серия спаррингов 31 августа.