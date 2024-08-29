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Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграла товарищеский матч против команды России U17

29 августа 2024 15:55
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, провела первый из трех товарищеских матчей против команды России U17. Порадовать болельщиков наши парни не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграла товарищеский матч против команды России U17-1

Встреча на «Чижовка-Арене» проходила под диктовку гостей. Уже в первом периоде Сергей Скворцов и Семен Белогуров сделали преимущество россиян комфортным. Во втором игровом отрезке сборная России забросила еще две шайбы. 30 августа соперники встретятся вновь, а завершится серия спаррингов 31 августа.

# Хоккей

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