«Жаночы футбол – гэта вау, гэта клёва». В Беларуси впервые стартовал проект «Футбольная лига девочек»

Новости Беларуси. «Футбольная лига девочек» – новый совместный проект Белорусской федерации футбола и ФИФА, в котором принимают участие 60 коллективов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные футболистки, чей возраст не превышает 13 лет, в течение апреля и мая будут бороться во внутрибелорусских зональных соревнованиях. А в июне победительниц ждет финальный этап. Восемь команд оспорят чемпионство в столице. Отметим также, что каждая географическая зона имеет свой цвет и названа в честь известной женщины-белоруски.

Дмитрий Герчиков, заместитель директора Департамента по коммуникациям АБФФ:

Гэты праект будзе беларускамоўны, таму што мы жадаем яшчэ адукоўваць дзяўчат. Уся нацыянальная зборная сёння прыехала прывітаць гэтых дзяўчат. Дзяўчаты з нацыянальнай зборнай выступілі пасламі гэтай лігі. Праз свой уласны прыклад яны будуць выхоўваць, імкнуцца прыцягнуць дзяўчат да буйнога футболу. Магчыма, праз 3-4-5 год мы пабачым калі не прафесійных футбалістак ужо ў нашым складзе, то хаця бы плынь дзяўчат, якія займаюцца футболам, якія распавядаюць, што жаночы футбол – гэта вау, гэта клёва.