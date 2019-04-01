Завершился первый тур Беларусбанк-высшей лиги. Подводим итоги

Новости Беларуси. Программу первого тура Беларусбанк-высшей лиги 31 марта завершили три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске «Динамо» принимало вернувшуюся в элиту мозырьскую «Славию». Судьбу этого поединка решил единственный точный удар. Его на 64-й минуте нанес форвард «бело-голубых» Егор Зубович. 1:0, победа «Динамо».

Егор Зубович, нападающий ФК «Динамо-Минск»:

Тяжелый матч. Хорошая игра и в исполнении «Славии», и в нашем исполнении. Есть, над чем работать. Рады победе. В любом случае тяжело: начало сезона, искусственное поле – как говорится, весенний футбол. Будем прибавлять.

В центральном поединке дня, да и, наверное, всего тура, «Торпедо-БелАЗ» в Жодино принимало брестское «Динамо». Все мячи были забиты во втором тайме. Нехайчик открыл счет, Фамейе упрочил преимущество «Динамо», а в компенсированное время Горбачик сократил отставание. 2:1 в пользу команды из Бреста.