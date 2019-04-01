Андрей Сидоренко перед ЧМ: «Мы не забываем о функциональной подготовке»

Новости Беларуси. 1 апреля сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к предстоящему чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 апреля сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к предстоящему чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Менее чем через месяц белорусы поборются за право вернуться в элиту. На первой тренеровке побывала и наш корреспондент Наталья Федорцова.
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