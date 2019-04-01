Прямой эфир

Андрей Сидоренко перед ЧМ: «Мы не забываем о функциональной подготовке»

01 апреля 2019 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 апреля сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к предстоящему чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Сидоренко перед ЧМ: «Мы не забываем о функциональной подготовке»-1

Менее чем через месяц белорусы поборются за право вернуться в элиту. На первой тренеровке побывала и наш корреспондент Наталья Федорцова.

Подробности в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершился первый тур Беларусбанк-высшей лиги. Подводим итоги
01 апреля 2019 20:31

Завершился первый тур Беларусбанк-высшей лиги. Подводим итоги

Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире категории «Премьер» в Майами
01 апреля 2019 20:03

Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире категории «Премьер» в Майами

Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем
01 апреля 2019 16:59

Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем