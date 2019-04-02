Ванный зал и удлинённые кровати. Где будут жить спортсмены во время II Европейских игр

Во время проведения II Европейских игр Студенческая деревня превратится в большой спортивный город. Здесь будут проживать около 6,5 тысяч атлетов и представителей делегаций.

Главное событие года всё ближе! И тем активнее подготовка. Работа кипит и в этом кампусе. Здания находятся на заключительном этапе подготовки. Строительство нового общежития – на финишной прямой. Осталось полностью укомплектовать блоки современной мебелью.

На время проведения игр здесь поселятся 1 300 спортсменов. Размещение – по два человека в комнате. В остальных общежитиях Студенческой деревни сейчас идёт ремонт – меняют имидж комнат до уровня комфорта трёхзвёздочной гостиницы.

Андрей Половинкин, менеджер дирекции «Деревни спортсменов» фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Это типовая комната, которая будет представлена для спортсменов и членов делегаций. Спортсмены и члены делегаций проживают по два человека в комнате, единственное исключение – это главы делегаций. Они проживают в аналогичной комнате, но устроены только под одного человека.

В каждом номере можно найти сушилки для одежды и вентиляторы. Мебель здесь будет улучшенного качества. Даже кровати стандартного размера для особо высоких спортсменов удлинили с помощью специальных приставок. А чтобы каждый чувствовал себя на все 100, в «Деревне» построили новую двухэтажную амбулаторию – это филиал 33-ей студенческой поликлиники. Все гости смогут получить квалифицированную помощь по разным направлениям.

Наталья Лосик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «33-я городская студенческая поликлиника»:

Здесь будет оказываться медицинская помощь, терапевтическая, то есть будут принимать врачи спортивной медицины, также широко будет представлена реабилитация для спортсменов.

Это ванный зал, здесь у нас есть бесконтактная гидромассажная ванная, массажная кушетка, подводный душ-массаж, также физиотерапевтические процедуры будут оказываться на втором этаже и массажный кабинет есть. Все условия для наших спортсменов. В студенческой деревне спортивных объектов будет много. Сейчас здесь капитально ремонтируется стадион и сооружение, в котором размещаются тренажёрные комплексы. Их также обновят. А восполнить силы можно будет в пункте общественного питания. Работы по его строительству в самом разгаре.

Андрей Половинкин:

Это так называемый обеденный зал на 2 тысячи посадочных мест. Представлен широкий ассортимент кухонь как европейской, так и азиатской, представлена халяльная и кошерная кухня. Также будет установлена информационная стойка, где можно получить информацию о калорийности представленных продуктов и блюд.

Планируется, что к 1 мая все общежития Студенческой деревни будут переданы Дирекции II Европейских игр для их дальнейшей подготовки к проживанию спортсменов. Андрей Половинкин:

Это единственный объект, который будет работать 24 часа в сутки. Первый заезд в деревню спортсменов будет 15 числа. 15 июня сюда приедут главы делегаций, которые будут готовить места проживания своих спортсменов к 18 июня. 18 июня деревня откроет двери для всех спортсменов, которые будут участвовать в Европейских играх.