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Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021

17 февраля 2019 17:26
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на двух ледовых площадках – «Минск-Арене» и «Арене Рига», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021-1

Для Беларуси подобные мероприятия столь высокого уровня не в новинку. Совсем недавно мы успешно провели чемпионат Европы по фигурному катанию, уже на следующей неделе проведем обкатку биатлонными гонками чемпионата Старого Света.

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021-4

А летом Минск станет столицей для 15 видов спорта, входящих в программу II Европейских игр. Поэтому и наша инфраструктура, и спортивные объекты в любой момент готовы принять самые престижные соревнования.

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021-7

Как признаются в Белорусской федерации хоккея, даже если бы до чемпионата оставалось две недели, мы бы с легкостью смогли его провести.

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021-10

То же самое на этот счет говорит и латвийское хоккейное руководство. Хотя небольшой косметический ремонт на главной ледовой площадке Латвии сделать нужно.

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Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021-13

Виестурс Козиолс, генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии:
В «Арене Рига» нужно будет провести небольшое благоустройство: дополнительно создать две раздевалки, улучшить микст-зону, а также зону работы для средств массовой информации. В остальном наша арена готова к проведению чемпионата.

ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать

# Хоккей Беларуси # Виестурс Козиолс # Фотофакт

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