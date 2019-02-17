Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на двух ледовых площадках – «Минск-Арене» и «Арене Рига», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на двух ледовых площадках – «Минск-Арене» и «Арене Рига», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для Беларуси подобные мероприятия столь высокого уровня не в новинку. Совсем недавно мы успешно провели чемпионат Европы по фигурному катанию, уже на следующей неделе проведем обкатку биатлонными гонками чемпионата Старого Света.
А летом Минск станет столицей для 15 видов спорта, входящих в программу II Европейских игр. Поэтому и наша инфраструктура, и спортивные объекты в любой момент готовы принять самые престижные соревнования.
Как признаются в Белорусской федерации хоккея, даже если бы до чемпионата оставалось две недели, мы бы с легкостью смогли его провести.
То же самое на этот счет говорит и латвийское хоккейное руководство. Хотя небольшой косметический ремонт на главной ледовой площадке Латвии сделать нужно.
Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»
Виестурс Козиолс, генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии:
В «Арене Рига» нужно будет провести небольшое благоустройство: дополнительно создать две раздевалки, улучшить микст-зону, а также зону работы для средств массовой информации. В остальном наша арена готова к проведению чемпионата.
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