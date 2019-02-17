Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет на двух ледовых площадках – «Минск-Арене» и «Арене Рига», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для Беларуси подобные мероприятия столь высокого уровня не в новинку. Совсем недавно мы успешно провели чемпионат Европы по фигурному катанию, уже на следующей неделе проведем обкатку биатлонными гонками чемпионата Старого Света.

А летом Минск станет столицей для 15 видов спорта, входящих в программу II Европейских игр. Поэтому и наша инфраструктура, и спортивные объекты в любой момент готовы принять самые престижные соревнования.

Как признаются в Белорусской федерации хоккея, даже если бы до чемпионата оставалось две недели, мы бы с легкостью смогли его провести.

То же самое на этот счет говорит и латвийское хоккейное руководство. Хотя небольшой косметический ремонт на главной ледовой площадке Латвии сделать нужно. Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»