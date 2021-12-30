«Здесь участвуют все сильнейшие белорусские спортсмены». В Раубичах завершились соревнования по лыжным гонкам

Новости Беларуси. В Раубичах завершились предпраздничные соревнования по лыжным гонкам. Для некоторых спортсменов данный турнир стал контрольным перед зимними Олимпийскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Артема Шукаловича.

Турнир в Раубичах смог собрать огромное количество спортсменов самых разных уровней мастерства. Для некоторых данный соревновательный опыт и вовсе стал первым. Главная задача, которую перед собой ставят организаторы, – развитие и популяризация лыжных гонок на территории нашей страны, а также определение сильнейших, которые и будут представлять Беларусь на зимних Олимпийских играх.

Андрей Коваленко, главный тренер национальной команды по лыжным гонкам:

Это первая проба сил у нас здесь, в Раубичах, в этом году. Трасса подготовлена шикарно. Здесь участвуют все сильнейшие на сегодняшний день белорусские спортсмены. Это такой пробный старт. Главная цель этих соревнований – посоревноваться, проба сил для молодых спортсменов, для них это первый старт. Ну а для основного состава это хорошая тренировка в боевых условиях.

Один из претендентов на заветное место в сборной – Александр Воронов. Для него Олимпийские игры могут стать уже вторыми в карьере. Дебют состоялся в 2018 году в Южной Корее. Тогда парню не хватило мастерства, чтобы квалифицироваться в полуфинал. Но сейчас он набрался уверенности и готов реабилитироваться. На чемпионате в Раубичах он показывает ожидаемо высокие результаты и ставит перед собой большие цели.

Александр Воронов, участник соревнований:

Конечно, цель максимум – победить. И вчера, и сегодня. Решил для себя, что я выиграю. Так и следовал. В данный момент состояние неплохое. Постартоваться перед Новым годом, очередной старт, провели такие соревнования – грех не воспользоваться. Плюс и как тренировка тоже неплохо. И погода позволяет. В такой минус, в такой мороз бегать прям приятно. У нас в Беларуси давно таких морозов не было.