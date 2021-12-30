Чемпион страны уступил. Итоги игры «Витэна» против ВРЗ на ЧБ по мини-футболу

Новости Беларуси. Красивый матч в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по мини-футболу выдали «Витэн» и ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпион страны уступил действующему обладателю трофея.

Гости здорово вошли в противостояние и к середине первого отрезка вели 3:0. Казалось, интрига безнадежно умерла. Однако «Витэн» не был бы лучшей командой страны, если бы ее не возродил. Медленно, но верно оршанский клуб сравнял цифры на табло.