Чемпион страны уступил. Итоги игры «Витэна» против ВРЗ на ЧБ по мини-футболу

Новости Беларуси. Красивый матч в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по мини-футболу выдали «Витэн» и ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпион страны уступил действующему обладателю трофея.
Новости Беларуси. Красивый матч в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по мини-футболу выдали «Витэн» и ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпион страны уступил действующему обладателю трофея.
Гости здорово вошли в противостояние и к середине первого отрезка вели 3:0. Казалось, интрига безнадежно умерла. Однако «Витэн» не был бы лучшей командой страны, если бы ее не возродил. Медленно, но верно оршанский клуб сравнял цифры на табло.
И все-таки полноценного камбэка не произошло. Последнее слово осталось за ВРЗ. 4:3 – он сильнее. С разницей всего в один мяч оппонентов победили «УВД Динамо» и «Борисов-900». Ответные четвертьфинальные противостояния состоятся 5 января.