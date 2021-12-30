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Чемпион страны уступил. Итоги игры «Витэна» против ВРЗ на ЧБ по мини-футболу

30 декабря 2021 12:01
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Новости Беларуси. Красивый матч в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по мини-футболу выдали «Витэн» и ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпион страны уступил действующему обладателю трофея.  

Чемпион страны уступил. Итоги игры «Витэна» против ВРЗ на ЧБ по мини-футболу-1

Гости здорово вошли в противостояние и к середине первого отрезка вели 3:0. Казалось, интрига безнадежно умерла. Однако «Витэн» не был бы лучшей командой страны, если бы ее не возродил. Медленно, но верно оршанский клуб сравнял цифры на табло.  

Чемпион страны уступил. Итоги игры «Витэна» против ВРЗ на ЧБ по мини-футболу-4

И все-таки полноценного камбэка не произошло. Последнее слово осталось за ВРЗ. 4:3 – он сильнее. С разницей всего в один мяч оппонентов победили «УВД Динамо» и «Борисов-900». Ответные четвертьфинальные противостояния состоятся 5 января.  

# Мини-футбол # Фотофакт

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