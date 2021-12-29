«Все игры были очень напряжёнными». В НОК чествовали юниорскую сборную Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Сразу две белорусские команды получили заслуженные поздравления и слова благодарности. Внимания были удостоены сборная по инваспорту и юниорская хоккейная дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минспорта собрались те, кем несомненно можно гордиться и с кого можно брать пример. Спортсмены с особенностями физического развития на деле показывают, что нет ничего невозможного, тому доказательство – череда наград на мировой арене. А это чемпионаты мира по легкой атлетике, греко-римской борьбе и плаванию на короткой воде. И везде результаты, которые демонстрируют сильный характер и высокое мастерство атлетов, а также профессионализм тренерского штаба. Почетные грамоты, благодарности, цветы и памятные подарки Министерства спорта и туризма – как напоминание, что каждый результат заметен, оценен и навсегда вписан в историю белорусского спорта.

Светлана Жигайлова, главный тренер национальной команды по инваспорту:

Во всех чемпионатах мира мы выступили успешно, очень достойно, завоевали медали. И наши спортсмены сегодня были Министерством спорта награждены почетными грамотами, грамотами Министерства спорта и туризма и благодарностями. И вся совместная работа тренеров, спортсменов привела нас к высокому спортивному результату и завоеванию медалей. В следующем году у нас главный старт сезона, к которому мы готовились четыре с лишним года. Это Дефлимпийские игры. Все будет сделано для того, чтобы наш флаг и наш гимн звучали в Бразилии.

Юных ледовых рыцарей принимали в Национальном олимпийском комитете. Повод не менее значимый. Хоккеисты наделали позитивного шума на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в Финляндии. Белорусские спортсмены не затерялись в элите этого вида спорта. Дружина провела четыре матча и одержала три виктории. Не по зубам оказались только финны. Зато повержены были команды Чехии, Латвии и России. Как итог – серебро.

Владислав Пашут, игрок юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Все игры были очень напряженными. И это давало вкус, то есть ты входишь во вкус и играешь, отдаешь полностью себя. И не могу выделить какую-то одну игру, но, наверное, самым сильным соперником, естественно, является сборная Финляндии. И очень рад, что смог поучаствовать в таком масштабном форуме. И это очень огромный опыт для меня и для всей команды.

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:

Очень символично, что в олимпийском зале мы собрались и поздравили тех ребят, потому что мы видим здесь всех наших героев спорта, которые были за всю историю нашей страны. И, как я говорю, стремитесь, и будет здесь ряд хоккеистов из олимпийских чемпионов – вторым, вот как они идут, наши олимпийцы.