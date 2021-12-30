Красиво вернулся в сезон. Шарангович стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало»

Новости Беларуси. Егор Шарангович красиво возобновил сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Речь о Национальной хоккейной лиге, которая все-таки вышла с рождественских каникул. Белорус стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало».

Наш форвард выходил на лед во втором звене. И эта тройка весьма преуспела в атаке. Из четырех шайб «дьяволов» три забросили Шарангович и компания. На счету нашего соотечественника гол плюс пас. Причем вначале он ассистировал партнерам, а затем, на 47-й минуте, поставил победную точку.