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Красиво вернулся в сезон. Шарангович стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало»

30 декабря 2021 10:20
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Новости Беларуси. Егор Шарангович красиво возобновил сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Речь о Национальной хоккейной лиге, которая все-таки вышла с рождественских каникул. Белорус стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало».  

Красиво вернулся в сезон. Шарангович стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало»-1

Наш форвард выходил на лед во втором звене. И эта тройка весьма преуспела в атаке. Из четырех шайб «дьяволов» три забросили Шарангович и компания. На счету нашего соотечественника гол плюс пас. Причем вначале он ассистировал партнерам, а затем, на 47-й минуте, поставил победную точку.  

Красиво вернулся в сезон. Шарангович стал третьей звездой «Нью-Джерси» по итогам противостояния с «Баффало»-4

Показатель полезности составил «+3». Следует отметить, что «Нью-Джерси» познал подзабытый вкус виктории впервые с 9 декабря.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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