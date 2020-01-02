В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире

Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционное событие января стартует уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены». И, как всегда, это будет сильный и зрелищный хоккей.



За годы проведения у турнира появилось много особенностей. Например, благотворительность – в грядущее воскресенье состоится уже восьмая акция «Рождественская традиция». Это мероприятие собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Инициаторами и главными организаторами проекта являются Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Кроме того, впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства перечислят в Мозырский детский дом.





Но вернемся к спортивной составляющей. Бороться за победу и главный трофей турнира будут 12 команд. Участники уже прибывают в Минск. В Национальном аэропорту ждут рейсы из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула и других городов. Съёмочная группа СТВ встречает спортсменов.

Григорий Азарёнок на прямой связи со студией.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Мы, что называется, дежурим в национальном аэропорту «Минск». 2 января сюда прибывает основная часть участников традиционного Рождественского турнира по хоккею на призы Президента. За трофей в этом году сразятся 12 команд.