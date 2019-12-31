Спортивный 2019-й в Беларуси. Дайджест самых яркий событий года

Новости Беларуси. Весь 2019-ый наши спортсмены были при деле: бегали, прыгали, гнались, гребли. Но общий знаменатель у большинства атлетов самый что ни на есть приятный: все они завоевывали медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».