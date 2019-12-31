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Спортивный 2019-й в Беларуси. Дайджест самых яркий событий года

31 декабря 2019 18:55
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Новости Беларуси. Весь 2019-ый наши спортсмены были при деле: бегали, прыгали, гнались, гребли. Но общий знаменатель у большинства атлетов самый что ни на есть приятный: все они завоевывали медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивный 2019-й в Беларуси. Дайджест самых яркий событий года-1

Ирина Петыш, корреспондент:
Уходящий 2019-й для Беларуси можно уверенно назвать годом спортивным. Вторые Европейские игры, легкоатлетический матч Европа-США, новый победитель футбольного чемпионата страны. Но давайте обо всем по порядку.

Подробности в видеоматериале.

Спортивный 2019-й в Беларуси. Дайджест самых яркий событий года-4

# Спортивные соревнования # Ирина Петыш # Фотофакт

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