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«Дакар-2020». Белорусская команда МАЗ получила свою технику в порту Джедда в Саудовской Аравии

01 января 2020 15:50
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Новости Беларуси. 1 января белорусская команда МАЗ – участник ралли «Дакар-2020» – получила свою технику в порту города Джедда в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого города команды начнут гонку.

«Дакар-2020». Белорусская команда МАЗ получила свою технику в порту Джедда в Саудовской Аравии-1

Сейчас машины расположены в парке разгрузки. Впереди – завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки, подиум и... на старт.

Напомним, гонка «Дакар-2020» начнется уже 5 января. Телеканал СТВ – генеральный информационный партнер белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой к главным стартам этой зимы и, конечно же, за ходом соревнований. Болеем за наших!

«Дакар-2020». Белорусская команда МАЗ получила свою технику в порту Джедда в Саудовской Аравии-4

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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