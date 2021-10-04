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Главный тренер МФК «Столица» о победе над ЦКК: ошибок было предостаточно, темп игры достаточно низкий

04 октября 2021 20:46
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Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» обыграл ЦКК в рамках заключительного матча третьего тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Главный тренер МФК «Столица» о победе над ЦКК: ошибок было предостаточно, темп игры достаточно низкий-1

Хозяева взяли, что называется, с места в карьер и уже в первом тайме трижды огорчили соперника. Такой солидный отрыв позволил не слишком выкладываться во втором отрезке. Однако играть только на удержание нужного результата горожане не стали. Еще две атаки закончились голевыми ударами. Финальный счет – 5:0. Таким образом, дружина Дмитрия Камеко добывает первую викторию в нынешнем чемпионате. В рядах победителей дублем отметился Олег Горбенко.  

Главный тренер МФК «Столица» о победе над ЦКК: ошибок было предостаточно, темп игры достаточно низкий-4

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:
Ошибок было предостаточно. И достаточно моментов, наверное, и у наших ворот, особенно во втором тайме. Темп игры, как по мне, достаточно низкий, поэтому хотелось бы увеличить темп. Наша задача от игры к игре прежде всего прибавлять в командных взаимодействиях, то, в чем наша свежая, обновленная команда еще далека от идеала.  

Чемпионат Беларуси продолжится в предстоящий уикенд.  

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Олег Горбенко # Фотофакт

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