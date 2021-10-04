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Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии

04 октября 2021 20:20
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Новости Беларуси. Белорусы открыли счет наградам на чемпионате мира по борьбе. Турнир проходит в Норвегии. Первым нашим медалистом стал легковес Арыйан Тютрин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии-1

Бронзовая схватка не получилась зрелищной, ее правильнее охарактеризовать как тактическая. И наш рестлер, и представитель Турции избрали оборонительную манеру поединка. С минимумом полезных действий. Как итог – на двоих атлеты заработали только три очка. Два из них ушли в нашу копилку. А последний балл был присужден за неправильное использование видеопросмотра. 3:1 – Арыйан Тютрин – бронзовый призер чемпионата мира.  

# Борьба # Арыйан Тютрин # Фотофакт

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