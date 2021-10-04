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Стали известны даты тестовых турниров Олимпиады в Пекине. Ожидается, что приедет около 2000 человек

04 октября 2021 20:32
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Оргкомитет Олимпиады 2022 в Пекине определился со сроками тестовых турниров. Будущие места битв распахнут свои двери перед атлетами с 5 октября по 31 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны даты тестовых турниров Олимпиады в Пекине. Ожидается, что приедет около 2000 человек-1

Точная дата для каждого вида спорта будет объявлена отдельно. Ожидается, что на пробу сил в Поднебесную съедутся около 2 000 человек. Тестовые соревнования пройдут по конькобежному спорту, скелетону, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, биатлону и другим видам.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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