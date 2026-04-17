Завершился регулярный чемпионат НХЛ – какие результаты у белорусов

В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат, в котором сыграли 8 игроков из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим по результативности среди соотечественников стал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. Он набрал 52 балла, в среднем проводил на льду 18 минут 14 секунд – это второй показатель среди форвардов. В списке бомбардиров клуба он занял пятое место, а среди снайперов – четвертое. По показателю полезности, который составил «+20», земляк разделил лидерство в команде. Младший из братьев Протасов Илья в четырех дебютных матчах заработал четыре очка.

Минувшей ночью финальный поединок сезона сыграл Егор Шарангович. Он завершил «регулярку», имея в активе 29 пунктов.

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов набрал 24 балла.

Голкипер «Ванкувера» Никита Толопило провел 21 поединок и одержал шесть викторий, процент отраженных бросков составил 88 при коэффициенте надежности 3,61. Клубы, за которые выступали наши парни, остались вне плей-офф. Остальные еще могут проявить себя.