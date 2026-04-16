На ЧЕ по спортивной борьбе белорусы выступят во всех трех видах

На чемпионате Европы по спортивной борьбе белорусы будут представлены во всех трех видах. Форум в этом году пройдет в албанской Тиране с 20 по 26 апреля. Участники разыграют 30 комплектов наград, по 10 в каждой категории: классической, вольной и женской, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на старт выйдут представители греко-римского стиля. Беларусь представят шесть атлетов. В этом списке значится бронзовый призер континентального форума – 2025 Кирилл Маскевич, он заявлен в весе до 97 килограммов. Тренерский штаб рассчитывает на его победу. В супертяжах за страну будет бороться наш молодой и уже маститый Павел Глинчук. Спортсмен после спортивной паузы в прошлом году вернулся на ковер и сегодня ставит перед собой амбициозные цели.

Павел Глинчук, бронзовый призер чемпионата мира:

Состояние отличное, настрой хороший, готовы бороться, я заряжен. Такой большой старт, я на нем еще ни разу не боролся, на взрослом чемпионате Европы, поэтому хотелось бы дебютировать очень хорошо.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Шел турнир болгарский, мы отборолись, албанский турнир. И по этим двум международным стартам мы сформировали состав из шести человек. В четырех категориях не везем людей, они еще не готовы. Это как промежуточный этап. Европа – такой же экзамен небольшой, но хотелось бы увидеть ребят, которые перешли из категории, мы перевели в олимпийские категории, как они за этот год доберут.

В женском составе на чемпионат Европы собираются восемь атлеток, все они ранее уже имели медальные истории на международных турнирах. Также в состав попала и бронзовый призер Токио Ванесса Колодинская. При формировании команды в Албанию ключевым стал турнир памяти Александра Медведя, где необходимо было побеждать.