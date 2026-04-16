«Металлург» во втором матче финальной серии Кубка Президента вновь уступил «Славутичу»

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Президента вновь уступили «Славутичу».

В первом периоде счет открыли хозяева – порадовал местную публику Дмитрий Носков. Спустя несколько минут белорусская команда реализовала большинство. Владислав Соколовский отправил шайбу в ворота техничным броском под перекладину. На излете стартового периода Артем Дидковский вывел хозяев вперед – 2:1.

Окончательный счет поединка – 4:3.

Клуб из Смоленска повел в серии 2:0. Следующий матч состоится в Жлобине в ближайшую субботу.