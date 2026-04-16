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«Металлург» во втором матче финальной серии Кубка Президента вновь уступил «Славутичу»

16 апреля 2026 20:43
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Хоккеисты жлобинского «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Президента вновь уступили «Славутичу».

В первом периоде счет открыли хозяева – порадовал местную публику Дмитрий Носков. Спустя несколько минут белорусская команда реализовала большинство. Владислав Соколовский отправил шайбу в ворота техничным броском под перекладину. На излете стартового периода Артем Дидковский вывел хозяев вперед – 2:1.

Окончательный счет поединка – 4:3.

Клуб из Смоленска повел в серии 2:0. Следующий матч состоится в Жлобине в ближайшую субботу.

# Хоккей

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