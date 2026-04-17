Ирина Шиманович завершила выступление на турнире в Руане

Ирина Шиманович завершила выступление на турнире категории 250 во французском Руане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/4 одиночного разряда наша спортсменка уступила Татьяне Марии из Германии, которая выше в рейтинге более чем на 120 позиций. По ходу первого сета землячка уступала, но затем отыграла дефицит в три гейма, однако на тай-брейке точнее оказалась соперница. Во второй партии преимуществом полностью владела немка. Поражение – 6:7; 2:6.

В парном разряде Ирину также постигла неудача. Напомним, соотечественница выступает в тандеме с Марией Козыревой. В полуфинале белорусско-российский тандем не справился с чешскими теннисистками Джесикой Малечковой и Мириам Шкох. Оппонентки обменялись выигранными партиями, а решающий отрезок прошел в плотном соперничестве, но выйти из борьбы победительницами не удалось. Итог дуэли – 2:6; 6:2; 12:14.