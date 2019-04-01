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Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем

01 апреля 2019 16:59
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Новости Беларуси. Звидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту Усэйну Болту разрешили принять участие во II Европейских играх.

Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем-1

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск

Правда или фейк? Реагировать на информацию, особенно ярым поклонникам Усэйна Болта, не стоит серьезно. Это всего лишь первоапрельская шутка. Надеюсь, розыгрыши близких, друзей или коллег по работе сегодня вас только повеселили.

Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем-4

# Европейские игры # Усэйн Болт # Фотофакт

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