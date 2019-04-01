Новость о «звёздном» райдере Усэйна Болта оказалась первоапрельским розыгрышем

Новости Беларуси. Звидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту Усэйну Болту разрешили принять участие во II Европейских играх.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск

Правда или фейк? Реагировать на информацию, особенно ярым поклонникам Усэйна Болта, не стоит серьезно. Это всего лишь первоапрельская шутка. Надеюсь, розыгрыши близких, друзей или коллег по работе сегодня вас только повеселили.