Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск

Новости Беларуси. Завидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту – Усэйну Болту – уже разрешили принять участие во II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитет закрыл глаза на то, что двухметровый бегун дорожек несколько лет как завершил легкоатлетическую карьеру. Правда, добежать первым до аккредитации звезда спорта не успел. Восьмикратного олимпийца «обскакал» рыжий и хвостатый Лисенок Лесик.

Супер. Это вдохновит всех, кто посетит эти Игры. На него придут посмотреть и начнут заниматься спортом. Но пусть смотрят еще и белорусов тоже.

А кто это?

Если он хочет по всей Беларуси пробежать, надо стимулировать местных, чтобы веселей было двигаться.

Я знаю, кто такой Усэйн Болт. Он самый быстрый. Может, велосипедист.