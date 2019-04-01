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Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск

01 апреля 2019 14:39
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Новости Беларуси. Завидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту – Усэйну Болту – уже разрешили принять участие во II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -1

Оргкомитет закрыл глаза на то, что двухметровый бегун дорожек несколько лет как завершил легкоатлетическую карьеру. Правда, добежать первым до аккредитации звезда спорта не успел. Восьмикратного олимпийца «обскакал» рыжий и хвостатый Лисенок Лесик.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -4

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -6

Супер. Это вдохновит всех, кто посетит эти Игры. На него придут посмотреть и начнут заниматься спортом. Но пусть смотрят еще и белорусов тоже.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -9

А кто это?

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -11

Если он хочет по всей Беларуси пробежать, надо стимулировать местных, чтобы веселей было двигаться.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -14

Я знаю, кто такой Усэйн Болт. Он самый быстрый. Может, велосипедист.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -17

Этой новостью уже воодушевилось мировое спортивное сообщество. А вот у белорусов прибавилось проблем. С легендарным спринтером не все так просто: райдер у атлета действительно оказался «звездным». В списке требований – личный астролог, автомобиль премиум класса, в номере – обязательно плейстейшн и кофе, размешанный против часовой стрелки.

Личный астролог, автомобиль премиум класса. Усэйн Болт огласил райдер перед приездом на II Европейские игры в Минск -20

# Европейские игры # Усэйн Болт # Фотофакт

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