Футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в Венгрии в преддверии квалификации ЛЧ

В соперниках у подопечных Вадима Скрипченко значатся игроки лучшего клуба Армении – «Пюника». Первая встреча дружин пройдет 10 июля, начало в 21:45 по белорусскому времени.

Вадим С крипченко, главный тренер ФК « Д инамо- М инск»: Международные матчи – это престиж страны. Мы, минское «Динамо» – чемпион страны. Но наша цель в первом домашнем матче – одержать уверенную победу и постараться, сделать хороший задел перед ответной встречей.

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:

Лига Чемпионов – это все-таки такой турнир, который запоминается на всю жизнь. Гимн ты слушал все детство. И здесь хотелось бы дальше пробиться. Хотелось бы подальше залезть, чтобы почувствовать эту атмосферу. У меня на звонке стояла эта музыка. Думаю, у многих она ассоциируется с футболом.

Помимо минского «Динамо», в еврокубках выступят еще три наших клуба. «Торпедо» и «Ислочь» начнут борьбу в Лиге Конференций с первого раунда, «Неман» – со второго.