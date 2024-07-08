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Футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в Венгрии в преддверии квалификации ЛЧ

08 июля 2024 19:21
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В Венгрии футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в преддверии матча стартового квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в Венгрии в преддверии квалификации ЛЧ-1

В соперниках у подопечных Вадима Скрипченко значатся игроки лучшего клуба Армении – «Пюника». Первая встреча дружин пройдет 10 июля, начало в 21:45 по белорусскому времени.

Футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в Венгрии в преддверии квалификации ЛЧ-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Международные матчи – это престиж страны. Мы, минское «Динамо» – чемпион страны. Но наша цель в первом домашнем матче – одержать уверенную победу и постараться, сделать хороший задел перед ответной встречей.

Футболисты минского «Динамо» приступили к тренировкам в Венгрии в преддверии квалификации ЛЧ-7

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:
Лига Чемпионов – это все-таки такой турнир, который запоминается на всю жизнь. Гимн ты слушал все детство. И здесь хотелось бы дальше пробиться. Хотелось бы подальше залезть, чтобы почувствовать эту атмосферу. У меня на звонке стояла эта музыка. Думаю, у многих она ассоциируется с футболом.

Помимо минского «Динамо», в еврокубках выступят еще три наших клуба. «Торпедо» и «Ислочь» начнут борьбу в Лиге Конференций с первого раунда, «Неман» – со второго.

# Футбол # Вадим Скрипченко # Сергей Политевич

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