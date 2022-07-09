«Погода неприятная: то жарко, то холодно». Призёры Кубка Леднёва поделились впечатлениями

Завершился третий этап международного чемпионата по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимали более 120 топовых спортсменов из Беларуси и России. В последний день победителя и призеров турнира определяли мужчины.

Наши пятиборцы в заключительных дисциплинах не затерялись и без медалей не остались. Второе место на пьедестале занял белорус Максим Марук. А бронзу завоевал Евгений Орел. Отметим, что для него третья позиция – это отменный результат, ведь на взрослом уровне парень выступает всего второй год. Победитель предыдущего этапа Кубка Леднева Илья Полозков расположился на шестом месте итогового протокола. А викторию праздновал россиянин Александр Лифанов.

Александр Лифанов, победитель третьего этапа Кубка Леднева:

Впечатления смешанные, потому что не получился один вид – стрельба. Остальные виды сделал хорошо. Из-за этого и допустил конкуренцию в конце, на последних двух кругах. Если бы стрелял спокойнее, то, наверное, бежал бы в одиночестве, сильно не напрягаясь. А так рад, конечно, победе. Ну процентов на 60-70.

Максим Марук, серебряный призер третьего этапа Кубка Леднева:

Действительно серьезная борьба. Надо отдать должное всем участникам: все молодцы. Победителя также хочу поздравить, Сашу, очень сильный соперник, с которым очень трудно конкурировать. А в целом забег прошел довольно хорошо. Сложилась стрельба, первая чуть-чуть вылетела, но никак не повлияла. А так тяжело было в плане выступления, потому что погода неприятная: то жарко, то холодно. А так очень доволен выступлением. Все-таки отстоял честь страны.