Завершился открытый ЧБ по фигурному катанию. Кто занял призовые места?

Новости Беларуси. Завершен открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию. В 2020 году соревнования прошли в необычном формате: в рамках турнира прошел международный старт Winter Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Минск-Арены» свое мастерство демонстрировали фигуристы из 13 стран. Победу в одиночном катании у женщин завоевала представительница сборной Беларуси Виктория Сафонова. У мужчин сильнейшим был Кевин Аймо, вторым стал фигурист нашей страны Константин Милюков.