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Завершился открытый ЧБ по фигурному катанию. Кто занял призовые места?

14 декабря 2020 15:22
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Новости Беларуси. Завершен открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию. В 2020 году соревнования прошли в необычном формате: в рамках турнира прошел международный старт Winter Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Завершился открытый ЧБ по фигурному катанию. Кто занял призовые места?-1

На льду «Минск-Арены» свое мастерство демонстрировали фигуристы из 13 стран. Победу в одиночном катании у женщин завоевала представительница сборной Беларуси Виктория Сафонова. У мужчин сильнейшим был Кевин Аймо, вторым стал фигурист нашей страны Константин Милюков.  

Завершился открытый ЧБ по фигурному катанию. Кто занял призовые места?-4

В парном катании первым стал белорусский дуэт Богданы Лукашевич и Александра Степанова. В танцах на льду победу отпраздновали Дарья Попова и Владимир Беликов из Украины.  

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Кевин Аймо # Константин Милюков # Богдана Лукашевич # Александр Степанов # Фотофакт

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