Минское «Динамо» победило «Куньлунь» на выезде в матче КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь». Первой шайбы в матче зрителям пришлось ждать до середины второго периода: на 16-й минуте счет открыли хозяева льда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот самой интересной выдалась третья 20-минутка: за это время «зубры» успели сравнять, потом опять пропустить, а за полторы минуты до конца усилиями Артема Демкова перевести игру в овертайм. Правда, дополнительное время не помогло определить сильнейшего, поэтому исход матча решила серия буллитов, победителем из которой вышло «Динамо» – 3:2.