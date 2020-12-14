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Минское «Динамо» победило «Куньлунь» на выезде в матче КХЛ

14 декабря 2020 11:31
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на выезде одолело «Куньлунь». Первой шайбы в матче зрителям пришлось ждать до середины второго периода: на 16-й минуте счет открыли хозяева льда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

А вот самой интересной выдалась третья 20-минутка: за это время «зубры» успели сравнять, потом опять пропустить, а за полторы минуты до конца усилиями Артема Демкова перевести игру в овертайм. Правда, дополнительное время не помогло определить сильнейшего, поэтому исход матча решила серия буллитов, победителем из которой вышло «Динамо» – 3:2.  

Минское «Динамо» победило «Куньлунь» на выезде в матче КХЛ-1

Кстати, ворота «зубров» защищал 18-летний Алексей Колосов, которого после матча отметил Крэйг Вудкрофт.  

Сейчас у белорусского клуба есть время перевести дух: в КХЛ стартовала международная пауза. Следующий матч в календаре команды состоится 21 декабря, в гостях у «Салавата Юлаева».  

# Хоккей # Артем Демков # Алексей Колосов # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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