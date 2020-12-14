Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике

Новости Беларуси. В турецком Мерсине завершен чемпионат Европы по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственным представителем нашей страны на турнире был Егор Шарамков, который дважды поднимался на пьедестал почета.

В опорном прыжке белорус стал вторым, уступив лишь олимпийскому призеру из Украины Игорю Радивилову. В вольных упражнениях Шарамков стал третьим.