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Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике

14 декабря 2020 15:11
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Новости Беларуси. В турецком Мерсине завершен чемпионат Европы по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Единственным представителем нашей страны на турнире был Егор Шарамков, который дважды поднимался на пьедестал почета.  

Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике-1

Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике-3

В опорном прыжке белорус стал вторым, уступив лишь олимпийскому призеру из Украины Игорю Радивилову. В вольных упражнениях Шарамков стал третьим.  

Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике-6

Егор Шарамков завоевал две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике-8

Отметим, что для нашей сборной эти медали чемпионата Европы первые с 2013 года.  

# Гимнастика # Егор Шарамков # Игорь Радивилов # Фотофакт

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