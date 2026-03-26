Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами

Встреча первой и 45-й ракеток планеты продолжалась 1 час 20 минут. За это время главная фаворитка исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Финальный результат – 6:4, 6:4. Подчеркнем, по ходу нынешнего старта наша прима побеждает исключительно всухую.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Если оценивать мою игру по шкале от 1 до 10, я бы сказала, что играю на твердую восьмерку. Всегда оставляю место для улучшения. Знаю, кое-что пошло не совсем так, как хотелось, но в целом я очень довольна. Матч с Рыбакиной? Мне нравится наше соперничество, потому что когда кто-то доводит тебя до предела, это момент, когда вы можете расти и становиться лучше как игрок. С нетерпением жду завтрашнего выхода на корт.

Следующая соперница – вторая ракетка планеты Елена Рыбакина из Казахстана. Девушки хорошо знают друг друга. За карьеру их пути пересекались 16 раз. В 9 случаях сильнее была Соболенко. Как и в недавнем финале в Индиан-Уэллсе.