Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги

Новости Беларуси. Завершен любительский теннисный турнир Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух недель мужчины и женщины сражались за призы в категории Challenger.

С каждым новым стартом состав участников увеличивается: так у мужчин соревнования уже состоят из квалификации и основной сетки. У женщин такого пока нет, но рост интереса к подобным турнирам заметен.