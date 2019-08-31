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Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги

31 августа 2019 20:39
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Новости Беларуси. Завершен любительский теннисный турнир Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух недель мужчины и женщины сражались за призы в категории Challenger.

С каждым новым стартом состав участников увеличивается: так у мужчин соревнования уже состоят из квалификации и основной сетки. У женщин такого пока нет, но рост интереса к подобным турнирам заметен.

Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги-1

Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги-3

Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги-5

На любительских турнирах есть и свои звезды. Так, Николай Стрельцов стал победителем Royal Cup Open уже в пятый раз! Во втором сете в финале он не отдал сопернику ни одного гейма. Итоговый счет – 6:4, 6:0.

А вот у девушек борьба за победу была куда напряженнее: Яна Филиппова защищала титул действующей чемпионки, а Юлия Гутор впервые в карьере выступала в финале. Однако по итогам трех сетов сильнее была все-таки более опытная Филлипова. 6:1, 1:6, 7:5 – и второй титул для Яны.

Подробнее – в видеоинформации.

# Теннис # Фотофакт

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