Завершился любительский теннисный турнир Royal Cup Open в Минске: подводим итоги

Новости Беларуси. Завершен любительский теннисный турнир Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух недель мужчины и женщины сражались за призы в категории Challenger.
С каждым новым стартом состав участников увеличивается: так у мужчин соревнования уже состоят из квалификации и основной сетки. У женщин такого пока нет, но рост интереса к подобным турнирам заметен.
На любительских турнирах есть и свои звезды. Так, Николай Стрельцов стал победителем Royal Cup Open уже в пятый раз! Во втором сете в финале он не отдал сопернику ни одного гейма. Итоговый счет – 6:4, 6:0.
А вот у девушек борьба за победу была куда напряженнее: Яна Филиппова защищала титул действующей чемпионки, а Юлия Гутор впервые в карьере выступала в финале. Однако по итогам трех сетов сильнее была все-таки более опытная Филлипова. 6:1, 1:6, 7:5 – и второй титул для Яны.
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