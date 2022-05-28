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Завершился Кубок Беларуси по стрельбе из лука с участием России и Казахстана. Как выступили наши спортсмены?

28 мая 2022 20:16
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Новости Беларуси. В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука. Помимо наших спортсменов участие в соревновании принимали лучшие стрелки из России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился Кубок Беларуси по стрельбе из лука с участием России и Казахстана. Как выступили наши спортсмены?-1

В 2022 году конкуренция была на невероятно высоком уровне. Нашим атлетам предстояло соперничать с сильнейшими. Но даже в таких условиях белорусы смогли показать свое мастерство и занять места на пьедестале. В индивидуальных соревнованиях в категории «Классический лук» среди женщин Нина Соболь завоевала серебро. Среди женских команд второе место занял коллектив «Брестская область-1». Третье – «Беларусь». У парней в таком же первенстве земляки завоевали серебро и бронзу. А в категории «Блочный лук» бронзой отметились стрелки из Минска. Проявили себя и смешанные пары. В стрельбе из классического лука у нас второе и третье места.

# Спортивные соревнования # Нина Соболь # Фотофакт

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