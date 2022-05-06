На турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси уступила российской команде

Все три шайбы были заброшены в провальном для нас первом периоде. Дальше подопечные Крэйга Вудкрофта сумели собраться и больше не позволили оппонентам поразить свои ворота. Напомним, ранее белорусские хоккеисты уже встречались с россиянами на соревнованиях в Туле, где также потерпели два поражения со счетом 2:5 и 2:3.