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На турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси уступила российской команде

06 мая 2022 20:13
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Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на турнире в Санкт-Петербурге. Итоговый счет – 3:0 в пользу «красной машины», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси уступила российской команде-1

Все три шайбы были заброшены в провальном для нас первом периоде. Дальше подопечные Крэйга Вудкрофта сумели собраться и больше не позволили оппонентам поразить свои ворота. Напомним, ранее белорусские хоккеисты уже встречались с россиянами на соревнованиях в Туле, где также потерпели два поражения со счетом 2:5 и 2:3.  

На турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси уступила российской команде-4

Турнир в Санкт-Петербурге для нас не окончен. Теперь нашему коллективу предстоит встретиться с молодежной сборной России. Дуэль пройдет 7 мая.  

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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