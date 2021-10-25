Завершился 27 тур чемпионата Беларуси по футболу. Кто возглавил турнирную таблицу?

Новости Беларуси. В воскресенье, 24 октября, у экранов собрались не только фанаты хоккея, но и футбола. Ведь прошли еще два матча в рамках чемпионата Беларуси. Мозырская «Славия» нанесла крупное поражение «Минску» – 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такого столичные футболисты явно не ожидали, ведь предыдущие четыре встречи подряд именно они праздновали победу. На этот раз что-то пошло не так. Впрочем, такой исход больше остальных расстроил «Сморгонь». Дружина не сможет подняться выше 15 места в чемпионате. Значит, покинет высшую лигу по окончании сезона.