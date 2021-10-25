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Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

25 октября 2021 12:51
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» не смогло забросить в Хабаровске и уступило «Амуру» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ-1

Команды начали матч активно, минчане хорошо работали в защите, но счет открыл соперник. Обидел белорусов Михал Йордан. Во втором периоде «зубры» стали усиленно атаковать, особенно после второй заброшенной противником шайбы. Подопечные Крэйга Вудкрофта пытались оказать сопротивление, но несмотря на это россияне все же смогли третий раз поразить ворота соперников. Теперь динамовцы оказались на твердой четвертой позиции в западной конференции. Уже завтра, 26 октября, минчане сыграют против «Адмирала».  

# Хоккей Беларуси # Михал Йордан # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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