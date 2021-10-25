Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. 24 октября жлобинский «Металлург» принял «Гомель» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 24 октября жлобинский «Металлург» принял «Гомель» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Фаворитом встречи являлись именно «волки», в пользу этого говорит и их первая позиция в турнирной таблице. А «рыси» шли четвертыми. Несмотря на это, соперники достаточно уверенно смотрелись на площадке, хорошо атаковали как в меньшинстве, так и в большинстве. Счет открыл игрок Гомеля – Павел Развадовский, во втором периоде, а на 14 минуте гости удвоили перевес.
Жлобинская команда смогла возразить единожды. Шайбу забросил Илья Спат. А вот третий период оказался весьма напряженным. Шайба влетала то в одни ворота, то в другие. В основное время определить сильнейшего не удалось и дело дошло до буллитов. В которых, на удивление, сильнее оказались гости – 5:4.