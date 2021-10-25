Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Фаворитом встречи являлись именно «волки», в пользу этого говорит и их первая позиция в турнирной таблице. А «рыси» шли четвертыми. Несмотря на это, соперники достаточно уверенно смотрелись на площадке, хорошо атаковали как в меньшинстве, так и в большинстве. Счет открыл игрок Гомеля – Павел Развадовский, во втором периоде, а на 14 минуте гости удвоили перевес.