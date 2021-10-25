Прямой эфир

Теннис. Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

25 октября 2021 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Егор Герасимов успешно преодолел квалификационный этап теннисного турнира в Санкт-Петербурге и вышел в основную сетку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге-1

В последнем матче он оказался сильнее молдавского теннисиста. Игра была напряженной, но земляк смог одержать победу со счетом 7:6, 6:4.  

А завтра, 26 октября, выступление на этом же турнире продолжит Илья Ивашко, который в обновленном рейтинге теннисистов потерял три позиции и стал 46-м. За выход в 1/8 соревнования ему предстоит сразиться с Ласло Джере, 52-й ракеткой мира.  

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Ласло Джере # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси
25 октября 2021 12:53

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ
25 октября 2021 12:51

Минское «Динамо» уступило хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

Опубликован обновлённый рейтинг WTA. На каких позициях белорусы?
25 октября 2021 12:19

Опубликован обновлённый рейтинг WTA. На каких позициях белорусы?