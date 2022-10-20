​Минское «Динамо» разгромило «Слуцк» в матче футбольного ЧБ

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по футболу. 19 октября свои дуэли провели топы турнирной таблицы. Лидеры чемпионата смогли завоевать баллы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минский «Энергетик» справился с «Белшиной» – 3:1. А столичное «Динамо» деклассировало «Слуцк» – 5:0. На данный момент промежуточное первое место занимает солигорский «Шахтер». У «Энергетика» и «Динамо» равное количество баллов. Но «студенты» отстают по разнице мячей и замыкают топ-3.