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​Минское «Динамо» разгромило «Слуцк» в матче футбольного ЧБ

20 октября 2022 15:06
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по футболу. 19 октября свои дуэли провели топы турнирной таблицы. Лидеры чемпионата смогли завоевать баллы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Минское «Динамо» разгромило «Слуцк» в матче футбольного ЧБ-1

Минский «Энергетик» справился с «Белшиной» – 3:1. А столичное «Динамо» деклассировало «Слуцк» – 5:0. На данный момент промежуточное первое место занимает солигорский «Шахтер». У «Энергетика» и «Динамо» равное количество баллов. Но «студенты» отстают по разнице мячей и замыкают топ-3.

​Минское «Динамо» разгромило «Слуцк» в матче футбольного ЧБ-4

Результаты всех матчей среды на экране.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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