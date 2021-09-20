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Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Вот как сыграли команды

20 сентября 2021 12:34
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Новости Беларуси. Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В последней встрече «Сморгонь» не смогла сдержать натиск «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Вот как сыграли команды-1

Первый гол за хозяев поля смог забить Андрей Якимов на 41-й минуте противостояния. После этого преимущество гродненских футболистов только росло. Финальный счет матча – 5:0 в пользу «Немана». Напомним, что ранее в центральном противостоянии тура БАТЭ одолело «Шахтер» и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Вот как сыграли команды-4

Вот результаты всех матчей тура.

# Футбол Беларуси # Андрей Якимов # Фотофакт

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