Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Вот как сыграли команды

Новости Беларуси. Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В последней встрече «Сморгонь» не смогла сдержать натиск «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый гол за хозяев поля смог забить Андрей Якимов на 41-й минуте противостояния. После этого преимущество гродненских футболистов только росло. Финальный счет матча – 5:0 в пользу «Немана». Напомним, что ранее в центральном противостоянии тура БАТЭ одолело «Шахтер» и вышло в лидеры турнирной таблицы.