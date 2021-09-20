Беларусь проиграла Аргентине на Кубке Дэвиса. Общий счет – 4:1

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила соперникам из Аргентины на теннисном Кубке Дэвиса в Буэнос-Айресе. Общий счет – 4:1 в пользу аргентинцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную победу нашим землякам принес Даннил Остапенков.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила соперникам из Аргентины на теннисном Кубке Дэвиса в Буэнос-Айресе. Общий счет – 4:1 в пользу аргентинцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную победу нашим землякам принес Даннил Остапенков.
Теннисист, не имеющий рейтинга АТP, смог сенсационно обыграть 15-ю ракетку планеты и лидера аргентинской сборной Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:3. Остальные выступления наших атлетов, к сожалению, столь успешными не оказались.