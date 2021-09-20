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Беларусь проиграла Аргентине на Кубке Дэвиса. Общий счет – 4:1

20 сентября 2021 12:31
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила соперникам из Аргентины на теннисном Кубке Дэвиса в Буэнос-Айресе. Общий счет – 4:1 в пользу аргентинцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную победу нашим землякам принес Даннил Остапенков.

Беларусь проиграла Аргентине на Кубке Дэвиса. Общий счет – 4:1-1

Теннисист, не имеющий рейтинга АТP, смог сенсационно обыграть 15-ю ракетку планеты и лидера аргентинской сборной Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:3. Остальные выступления наших атлетов, к сожалению, столь успешными не оказались.

# Теннис # Даннил Остапенков # Диего Шварцман # Фотофакт

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