Беларусь проиграла Аргентине на Кубке Дэвиса. Общий счет – 4:1

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила соперникам из Аргентины на теннисном Кубке Дэвиса в Буэнос-Айресе. Общий счет – 4:1 в пользу аргентинцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную победу нашим землякам принес Даннил Остапенков.