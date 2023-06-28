Завершилась международная веломногодневка «Пять колец Москвы». Результаты белорусов

В российской столице завершился заключительный этап международной веломногодневки «Пять колец Москвы». В программе значилась групповая гонка у мужчин. Спортсмены преодолели на олимпийской трассе в Крылатском почти 150 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За полтора десятка километров до финиша в отрыв ушли россиянин Иван Новолодский и белорус Евгений Королек. Вскоре дуэт распался, и наш соотечественник долгое время лидировал, однако на финальном отрезке его догнала группа преследователей. В итоге победу одержал представитель Санкт-Петербурга Иван Смирнов. Евгений Королек стал обладателем бронзы. Еще один представитель Беларуси Евгений Соболь на заключительном этапе финишировал 17-м, Денис Марчук стал 22-м, Владимир Гороховик занял 27-е место. На этой веломногодневке Евгений Королек выиграл серебро и две бронзы. Также он занял третье место в общем зачете.